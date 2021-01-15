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Türkiye ve Yunanistan'dan flaş NATO kararı!

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 19:47 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 19:47

Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.


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NATO Yunanistan Türkiye
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