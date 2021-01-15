Türkiye şampiyonu gözaltına alındı! Yurtdışından Türkiye'ye getirmiş...

Türkiye'ye Hindistan ve Çin gibi ülkelerden kedi maması ambalajlarının içinde vücut geliştirme hapı hammaddesi getiren ve sağlıksız koşullarda üretim yapanlara yönelik İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında vücut geliştirme sporu Türkiye şampiyonluğu bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin ise yakalandığı İstanbul'da işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hindistan ve Çin gibi ülkelerden kedi maması ambalajlarının içinde vücut geliştirme hapı hammaddesi getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından polis, çarşamba günü İzmir şehir merkezi ve 7 ilçesi ile İstanbul 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler C.D., Y.A., M.S.Ö. ve A.D. İzmirde, V.V. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; yaklaşık 200 bin gümrük kaçağı vücut geliştirme hapı, 20 kilogramı toz, 40 kilogramı sıvı olmak üzere toplam 60 kilogram vücut geliştirme hapı hammaddesi ile merdiven altı üretimde kullanılan aletler ele geçirildi.

'KEDİ MAMASI AMBALAJINDA ÜLKEYE SOKUYORLAR'

Yapılan çalışmada, ele geçirilen hammaddelerden yaklaşık 3 milyon kaçak vücut geliştirme hapı üretilebileceği ve toplamda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu bildirildi. Ayrıca, şüphelilerin söz konusu hammaddeleri Hindistan ve Çin gibi ülkelerden kedi maması ambalajında ülkeye soktukları bildirildi.

ARALARINDA VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONU DA VAR

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, dün sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasındaki C.D.'nin vücut geliştirme sporuyla uğraştığı ve bu alanda yapılan ulusal yarışmalarda Türkiye şampiyonluğu olduğu öğrenildi. Diğer şüphelinin ise yakalandığı İstanbul'da işlemlerinin sürdüğü bildirildi.