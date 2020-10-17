Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç dolar ve kaç metreküp? Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar?

Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tuna 1 kuyusunda bulunan yeni doğalgaz miktarını açıklaması bekleniyor. Açıklamalar öncesinde Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç dolar, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç metreküp, Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar, gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç dolar ve kaç metreküp? Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor mu? İşte Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ve yeni doğalgaz keşfi ile ilgili merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni doğalgaz rezervini 'müjde' diyerek duyurdu. Karadeniz ’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni doğalgaz keşfi ile ilgili açıklamaları bekleniyor. Erdoğan'ın Karadeniz Tuna 1 kuyusunda bulunan yeni doğal gaz miktarını açıklamaları beklenirken Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi de merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi kaç dolar ve kaç metreküp? Yeni doğal gaz rezervi Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılıyor mu? İşte Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ve yeni doğal gaz keşfi ile ilgili merak edilenler...

Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz 'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti. 320 milyar metreküp doğalgaz miktarı Türkiye’nin toplam tüketiminin 7 yıllık bölümünü karşılayabilecek düzeye denk geliyor. Konutlarda 14,5 milyar metreküp tüketim olduğunu düşünürsek Türkiye’nin 22 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Avrupa piyasalarında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 120-130 dolar seviyelerinde olduğu görülüyor. Bu da 320 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık 40-45 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

Türkiye’de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye’nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.