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Türkiye'nin gurur günü! HİSAR-A testi başarıyla geçti

01 Şubat 2018 Perşembe - 20:10 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 20:10

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.


Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Hisar projesinin testlerde %100 başarı sağladığını söyledi.
 
Canikli twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayimizin önemli projelerinden Hisar'ın atışlı testine iştirak ettim. Milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Hisar projesi testlerde %100 başarı sağladı." dedi.
 
Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSANsorumluluğunda yürütülüyor. TÜBİTAK SAGE, METEKSAN, FNSS, Koluman, Savronik,YALTES, SDT olmak üzere yüzün üzerinde yerli çözüm ortağı ile birlikte devam eden HİSAR Projesinde geçtiğimiz yıl ilk defa dikey atış yapılmıştı.

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Hava savunma yerli füze Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
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