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Türkiye'nin corona virüs başarısı İngiltere'de haber oldu

06 Ağustos 2020 Perşembe - 22:38 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 22:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini anlattığı videoyu, "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." notuyla paylaştı.


Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
 
Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.
 
İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere
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