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Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

05 Ocak 2021 Salı - 22:22 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 22:22

Dışişleri Bakanlığından KİK Zirvesi'nin sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, "Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir." denildi.


Türkiye, Suudi Arabistan'ın el-Ula kentindeki 41. Körfez  İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak irade  ortaya konulmasını ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin  açıklanmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen KİK Zirvesi hakkında yazılı  açıklama yaptı.

Açıklamada, KİK Zirvesi'nin sonucuna ilişkin, "Körfez ihtilafının  çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin  yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir. Zirve sonucunda KİK  üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan El-Ula Bildirisi'nin ihtilafın nihai  çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, KİK'in birlik ve dayanışmasına önem atfettiği belirtilen  açıklamada, "Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle  stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal iş birliğimizin ilerletilmesi için  çaba göstermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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