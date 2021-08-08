08 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 EURO 10,1720 0.64
USD 8,6230 1.21 ALTIN 488,460 -1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi konusunda anlaştı

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 13:19 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 13:19

Türk ve Rus askeri yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'nın ve Esed rejiminin kara propaganda odağındaki Haseke'de elektriğe bağlı su sorununun çözüme kavuşması için anlaşmaya vardı.


Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi  konusunda anlaştı. Bir yandan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el  koyduğu stratejik enerji kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor diğer yandan  da Esed rejimi, uluslararası arenada "Türkiye, Haseke halkından içme suyunu  kesiyor" şeklinde kara propaganda yapıyor.
 
 Ancak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan ve Haseke kent merkezi  ile kırsaldaki yerleşimleri suyla besleyen Allouk Su Tesisi çalıştırılabilmesi  için YPG/PKK'nın işgalindeki Dirbasiye ilçesindeki elektrik santralinden enerji  verilmesi gerekiyor.
 
Heyetler incelemede bulundu
 
Elektriğe bağlı su sorunun ortadan kalkması için Türk ve Rus askeri  heyetler, uzun süredir görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda Rus askeri heyet, Barış Pınarı Harekatı alanında Türk  askeri heyetle Allouk Su Tesisi ve Mebruke Elektrik Santralini ziyaret ederek  incelemede bulundu. Türk ve Rus askeri heyetlerinin arasındaki koordinasyon ve iş birliği  sayesinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan 200 bin sivil elektriğe,  Haseke-Tel Temir hattındaki halk da içme suyuna kavuştu. Suriye halkının daha fazla su ve elektriğe kavuşmasını sağlamak  amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki iş birliğinin  artırılarak sürdürülebilmesi için iki taraf anlaşmaya vardı.
 
 Teröristler, Barış Pınarı Harekatı bölgesini 5 ay elektrikten mahrum  etti
 
Terör örgütü YPG/PKK, Nisan 2021'den itibaren Fırat Nehri üzerindeki  barajlardan üretilen elektrikten, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı  yaklaşık 5 ay mahrum bıraktı. Bu dönemde örgütün işgalindeki yerleşimlere kesintisiz elektrik  verilirken, bölgenin ana geçim kaynağı olan tarım sektörü, büyük zarara uğradı. Çiftçiler, tarlalarını sulama imkanı olmadığı için arpa, buğday,  kimyon ve baklagillerden verim alamadı. Bunun yanı sıra saman fiyatlarının katlanarak artması nedeniyle  besiciler de büyük zarar gördü.
 
Elektrik ve elektriğe bağlı su kuyuları: YPG/PKK'nın Türkiye'ye  karşı propagandası
 
 YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji  kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor. Suriye'de özellikle doğu kesimde yer alan illerin elektrik kaynağının  büyük bölümü Fırat Nehri üzerinde bulunan Fırat, Tişrin ve Baas barajlarından  sağlanıyor. Bu barajlardan hidroelektrik santralleri aracılığıyla üretilen  elektrik ise terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunuyor. Barajlardan sağlanan ve halka ait olması gereken elektriğin dağıtımını  elinde tutan örgüt, enerji kaynağını kirli siyasi çıkarlarını elde etmek için  kullanıyor.
 
Su kaynakları açısından zengin olan Barış Pınarı Harekatı bölgesi,  terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Haseke ve Tel Temir ile bölgedeki  alanlara su sağlayan Allouk Su Tesisine ev sahipliği yapıyor.  Allouk Su Tesisinin elektrik kaynağı ise terör örgütünün işgalindeki  Derbasiye ilçesinde yer alan Suveydiye Elektrik Santralinden karşılanıyor.  Ancak terör örgütü, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Hidroelektrik  Santralinden ürettiği enerjiyi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden kasıtlı olarak  kesince, bölgedeki yönetim halkın temel ihtiyaçlarını Suveydiye'den gelen  elektrikle karşılama yoluna gitmek zorunda kalıyor.  Böylece Allouk Su Tesisini çalıştırması gereken Suveydiye Elektrik  Santrali, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için tüketiliyor ve tesisin çalışması  sekteye uğruyor.
 
  

ETİKETLER

Türkiye Rusya asker
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.