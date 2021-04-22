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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma!

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 11:32 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 11:32

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanında iş birliğine ilişkin anlaşma onaylandı.


İki ülke arasındaki 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalanan Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve  Madencilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma, onaylanarak Resmi Gazete'de  yayımlandı.
 
Buna göre, iki ülke de yenilenebilir ve temiz enerji ile enerji  verimliliği alanında iş birliğini artırmak, bu alandaki projeleri desteklemek ve  geliştirmek amacıyla yetkili kurumlarını ve yatırımcılarını ortak çalışmaya  teşvik edecek. Böylece taraflar, iş birliğinin tesis edilmesi için çalışma  grubunun oluşturulmasını destekleyecek.
 
Taraflar, hidrokarbon ve petrokimya kaynaklarının geliştirilmesi ve  kullanımına ilişkin projelerde teknik iş birliği, yerbilimi ve rezervuar  mühendisliğiyle ilgili projelerde iş birliği geliştirilmesi, hidrokarbonların  aranması, üretimi, taşınması, işlenmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti  ile petrokimya ve işlenmiş petrol ürünlerinin üretimi ve ticareti alanlarında  ortak çalışmalar yürütecek.
 
Öte yandan doğal gaz depolama tesislerinin, iletim altyapısının ve  ilgili teknolojilerin inşası, rehabilitasyonu, geliştirilmesi, işletilmesi ve  sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin ve ilgili teknolojilerin inşası,  rehabilitasyonu, geliştirilmesi, işletilmesi, yedek parçaların üretimi ve bakımı  ile petrokimya ve petrol rafinerisi süreçlerinin derinleştirilmesi ve ham  maddelerin daha etkin kullanım yollarının araştırılması için iki ülke arasındaki  iş birliği artırılacak.
 
Elektrik alanında ise iki ülke, iletim sistemi operatörlerinin  organizasyonel yapısının geliştirilmesine ilişkin tecrübe alışverişi, elektrik  iletim şebekelerinin inşası, işletmesi ve bakımına ilişkin teknik iş birliği,  elektrik ticareti ve enterkoneksiyon kapasitesinin geliştirilmesi ve elektrik  piyasası düzenlenmesi alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak.
 
Ayrıca iki ülke arasında karşılıklı uzman görüşleri doğrultusunda  maden kaynaklarının aranması ve jeolojik araştırmalara yönelik iş birliği  olanakları değerlendirilirken, madencilikle ilgili eğitim programları  düzenlenecek ve en yüksek güvenlik emniyet, çevre koruma standartlarına uygun  olarak madencilik alanında teknolojiler geliştirilecek.
 
Taraflar, özel ve kamu iktisadi kuruluşlarının enerji ve maden  alanında faaliyet gösterecek ortak girişimler ve şirket oluşturmalarını  destekleyecek. Ayrıca her iki ülkede veya üçüncü ülkelerde enerji ve madencilik  alanında yatırımları teşvik etmek için kamu ve özel şirketleri aracılığıyla  birlikte çalışma gerçekleştirebilecek.
 
  
Anlaşma, iki ülkenin de kendi iç yasal usullerinin tamamlandığını  diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte  yürürlüğe girecek olup 5 yıl devam edecek. Ülkeler 5 yılın sonunda anlaşmayı sona  erdirme niyetini bildirmediği takdirde takip eden 5 yıllık süreler için anlaşma  geçerli olacak.
 
  
 
    

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Türkiye Azerbaycan anlaşma
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