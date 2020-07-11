Türkiye devreye girdi! O denizciler geri dönüyor

Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Atamer isimli üç amatör denizci, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’de film senaryolarına konu olacak kadar maceralı deniz yolculuğu yapmıştı. Selim Ekmekçioğlu, denizden dünyayı dolaşan az sayıdaki Türk’ten biri olmak için Sığacık’tan 2 Eylül 2017’de 13 metrelik yelkenli katamaranlarıyla (iki gövdeli tekne) yola çıktı.

Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu ’na açılan Murat Reis teknesinde bazen gençlerle bazen arkadaşlarıyla seyahat eden ziraat mühendisi Ekmekçioğlu, pek çok deniz macerası yaşadıktan iki yıl sonra Malezya ’ya ulaştı. Türkiye’ye uçakla dönen Selim Ekmekçioğlu, seyahati eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile tamamlamak istedi. 28 Aralık 2019 tarihinde Sri Lanka’ya doğru yelken açan Selim-Şeyda Ekmekçioğlu, Hint Okyanusu’nda 14 gün kaldı. Şeyda Ekmekçioğlu’nun rahatsızlanarak Türkiye’ye dönmesi üzerine dünya seyahatini tamamlamak üzere Denizde Arama Kurtarma (DAK/SAR) gönüllüsü İbrahim Iğnak ve usta yelkenci Erman Atamer tekneye katıldı. Dünya seyahatini tamamlamak için 10 Nisan’da geldikleri Mısır ’da diplomatik nedenlerle reddedilen denizciler, teknenin yakıtının azalması üzerine dünyanın en karışık ülkelerinden olan, Birleşmiş Milletler ’in 2004 yılında “kaygı verici ülke” ilan ettiği Eritre’ye girmek zorunda kaldı. Koronovirüs nedeniyle karaya çıkmamak şartını kabul eden üç denizci, 25 Nisan’da Eritre’nin Masawa limanında iki asker tarafından alıkonuldu. Tekne, küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekilirken üç denizciden haber alamayan ailelerin bekleyişi 57 gün sürdü.

Denizciliğin ilkleri