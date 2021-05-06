Türkiye'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nca Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararla ilgili, "Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir" açıklaması yapıldı.

