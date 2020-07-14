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Türkiye'den Kudüs'te Türk bayrağının yakılmasına tepki

14 Temmuz 2020 Salı - 19:15 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 19:15

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Kudüs Türk bayrağı
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