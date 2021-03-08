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Türkiye'den flaş S-400 açıklaması!

08 Mart 2021 Pazartesi - 9:45 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 9:59

ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD ile ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.
 
Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
 
İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:
 
Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...
 
AB İLE İLİŞKİLER
 
Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.
 
RUSYA İLE İLİŞKİLER
 
Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı diyalog devam ediyor. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.
 
ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ
 
ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor.

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