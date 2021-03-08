Türkiye'den flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD ile ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.
Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:
Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...
AB İLE İLİŞKİLER
Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.
RUSYA İLE İLİŞKİLER
Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı diyalog devam ediyor. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.
ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ
ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor.