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Türkiye'den flaş AB üyeliği açıklaması!

24 Kasım 2020 Salı - 10:33 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 10:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" dedi.


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