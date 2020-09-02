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Türkiye'den ABD'ye sert tepki! 'Çatışma riski artacak'

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 7:14 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 7:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun  kaldırılmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması  olduğu değerlendirmesinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:
 
"Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye  olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına  alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı  oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir  halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların  parçası olanları da affetmeyecektir."
 
  
 

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