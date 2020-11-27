Türkiye'de kayıp nükleer madde alarmı! Sahte emniyet müdürü çaldı

Alacağına karşılık yurtdışından 15 tüp halinde Sezyum-137 adlı maddeyi ithal ettiğini iddia eden İsmet B., maddenin çalındığı ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin tüm yurtta peşine düştüğü isim ise bir sahte emniyet müdürü! İsmet B. nükleer bomba yapılan maddenin "MİT'e teslim edeceğiz" diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç. tarafından alındığını belirtti. Edinilen son dakika bilgisine göre kayıplara karışan sahte müdür için Polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik ve istihbarat birimleri; tıp sektörü için ithal edilen, ancak kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan birinin eline geçen Sezyum-137 adlı gizemli kayıp nükleer bomba hammaddesinin peşine düştü. İsmet B. adlı bir girişimcinin yurt dışından alacağı karşılığında 15 tüp halinde getirdiği Sezyum-137 elementinin "Maddeyi MİT'e teslim edeceğiz" diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç.'ye teslim edildiği belirlendi. Mustafa Ç.'nin ise elementi aldıktan sonra kayıplara karıştığı anlaşıldı.

Emniyet ve MİT'i alarma geçiren kayıp nükleer madde olayı, benzerine ancak Hollywood filmlerindeki senaryolarda rastlanacak türde Sabah 'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre olay şöyle gelişti:

ALACAĞINA KARŞILIK TÜRKİYE'YE GETİRTTİ, SAHTE EMNİYET MÜDÜRÜNE KAPTIRDI

İsmet B., yurtdışından alacağına karşılık 15 tüp 'Sezyum 137' elementi aldı. Başlarda bu maddenin ne işe yaradığını bilmiyordu. Kendisine elementin sağlık sektöründe, özellikle medikal protez üretiminde kullanabileceği söylenmişti, ancak İsmet B. teslimattan sonra aldığı son dakika bilgisinde maddenin nükleer bomba yapımında da kullanıldığını ve çok tehlikeli olduğunu öğrendi.

SATMAK İÇİN KURDUĞU İRTİBATIN ARDINDAN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İsmet B., elindeki elementi satmak için gittiği bir medikal şirketinden çıktıktan sonra farklı kişiler tarafından sürekli aranmaya başlandı. Bu kişiler, yüksek fiyat teklifinde bulunarak yurtdışından ithal edilen elementi satın almak istediklerini söylediler.

"BİZ BUNLARI MİT'E TESLİM EDECEĞİZ" DEDİ VE KAYIPLARA KARIŞTI