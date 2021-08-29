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Türkiye'de ilk kez olacak! Büyük müjde: Süre 40 dakikaya iniyor

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 19:47 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 19:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu  üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı  destekleme seviyesine gelindiği belirtilerek, tünel tamamlandığında Trabzon ile  Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.
 
Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan  tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında sona  yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel  inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine  ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığı vurgulandı.
 
Tünelin yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha  hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkati çekilerek, tünelin hizmete  girmesiyle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama  yaşayacağı aktarıldı.
 
Projeyle 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğine işaret  edilen açıklamada, "Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede, her iki tüpte de  13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işi tamamlandı.  Tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmı tamamlandı."  değerlendirilmesinde bulunuldu.
 
"Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem  lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel  olacağını bildirdi.
 
Karaismailoğlu şunları kaydetti:
 
"Zigana Tüneli bittiğinde, Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik  koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak.  Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden birisi olarak hem bölgeye büyük  hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya  bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde  olacak."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Zigana Tüneli
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