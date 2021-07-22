Türkiye’de her yıl 75 bin açık kalp ameliyatı yapılıyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “kapak hastalıkları tüm kalp hastalıklarının % 35’ini oluşturuyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıl 75 bin hasta açık kalp ameliyatı geçirdi. Bu hastaların yaklaşık 30 bini kalp kapağı hastasıydı” diyerek tamir ameliyatlarının küçük kesi ile koltuk altında yapılması, hastaların ameliyatla ilgili hayati risklerini ciddi oranda azalttığına dikkat çekti.

Kalp kapağı hastalarının % 80’i göğüs kafesi açılmadan, koltuk altından küçük bir kesi ile ameliyat edilebilir hastalar. Ancak hastaların çoğu, göğüs kafeslerinin açılacağı korkusuyla, kapak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış merkezlerin varlığından haberdar olmadıkları için şikayetleri son evreye ulaşana kadar ameliyat olmaktan kaçınıyorlar. Uygun hastalarda, küçük kesi ile hastanın kendi dokusu kullanılarak yapılan ameliyatlarda ise göğüs kafesini açmaya gerek kalmıyor. Böylelikle ameliyatla ilgili hayati riskler minimuma indirilirken, normal hayata hızla dönmek de mümkün olabiliyor.”

“MİTRAL KAPAK YETMEZLİĞİNDE DEĞİŞİM YERİNE TAMİR, SAYISIZ AVANTAJ SUNUYOR!”

Prof. Dr. Cengiz Köksal, Amerika'da mitral kapakta ileri yetmezliği olan hastaların yüzde 85'ine kapak tamir ameliyatı uygulandığını ve bu oranın Türkiye’de yüzde 20 civarında olduğunun altını çiziyor. Prof. Dr. Köksal; “Maalesef ülkemizde tamir ameliyatlarının sayısı hayli düşük ve mitral kapak tamirinin koltuk altında yapıldığı merkez sayısı çok az. Mitral kapağında yetmezlik tanısı ile kalp ameliyatı olan ve kapağının koltuk altından küçük kesi ile tamir edildiği hasta sayısı ise çok çok az. Mitral kapak yetmezliğinde, kapak değişimi yerine tamir edilmesi sayısız avantaj sunuyor. Vücuda yabancı bir maddenin girmemesi infeksiyon riskini azaltırken, kapak değişimi yapılan hastaların kullanmak zorunda olduğu kan sulandırıcıyı da kullanmaları gerekmiyor. Ayrıca kapak tamiri yapılan hastaların ameliyat sonrası kalp fonksiyonları daha iyi korunabiliyor” diyor.

“MİTRAL KAPAĞI TAMİR EDİLEN HASTALARIN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ SAĞLIKLI İNSANLARLA AYNI”

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, tamir ameliyatlarının küçük kesi ile koltuk altında yapılması, hastaların ameliyatla ilgili hayati risklerini ciddi oranda azalttığına dikkat çekiyor: “Mitral kapağı tamir edilen hastaların beklenen yaşam süresi sağlıklı insanlarla aynı. Ayrıca estetik avantajların yanında normal hayata daha hızlı dönmelerini mümkün oluyor.