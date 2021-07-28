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Türkiye'de akut Hepatit B görülme sıklığı 100 binde 1'in altına düştü

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 17:14 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 17:14

Türkiye'de genel nüfus içerisinde Hepatit B görülme sıklığı, 2020'de 725 akut Hepatit B vakası ile 100 binde 0,9'a geriledi.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada yılda 1,1 milyon  kişi viral hepatitler nedeniyle yaşamını yitiriyor.
 
Verilere göre, 9,4 milyon kişinin kronik Hepatit C enfeksiyonu  tedavisine erişebildiği, kronik Hepatit B enfeksiyonu olanların yüzde 10'unun  tanı aldığı ve bu kişilerin yüzde 22'sinin tedaviye ulaşabildiği, ayrıca dünya  genelinde çocukların yüzde 42'sinin Hepatit B aşısının ilk dozuna erişim  sağlayabildiği tahmin ediliyor.
 
Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında,  2030'a kadar hepatitin elimine edilmesi amacıyla "Viral Hepatitler Küresel Sağlık  Sektörü Stratejisi 2016-2021"i uygulamaya alan DSÖ, bu yıl, 28 Temmuz Dünya  Hepatit Günü'nün temasını "Kovid-19 pandemisine rağmen, hepatitler bekleyemez"  olarak belirledi.
 
Türkiye'de de Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan "Türkiye Viral  Hepatit Önleme ve Kontrol Programı 2018-2023" ile viral hepatitler konusunda  toplumsal farkındalığın artırılması, hastalığın erken tespiti ve tedavisi ile  bulaşmanın önlenmesine yönelik çok sayıda faaliyet yürütülüyor.
 
Tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı
 
 AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  verilerinden derlediği bilgilere göre, "karaciğer iltihabı" olarak tanımlanan  hepatit, tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı olarak  kabul ediliyor.
 
Birçok nedene bağlı gelişebilen viral hepatitlere, başta Hepatit A, B,  C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olabiliyor. Hepatit B  ve Hepatit C virüsleri uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya  karaciğer kanserine yol açabiliyor.
 
Hepatit A görülme sıklığı 100 binde 0,12'ye düştü
 
Çocukluk çağlarında hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A, ileri  yaşlarda ise şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere neden olabiliyor.
 
Türkiye'de hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına uyum, temiz su  kaynaklarına ulaşımın artışı, sosyoekonomik koşullarla ilgili göstergelerin  iyileşmesi ve 2012 sonu itibarıyla başlayan Hepatit A aşı uygulamaları sonucunda,  bu hastalığın görülme sıklığı 2019'da 100 binde 0,30'a, 2020'de ise 97 vaka ile  100 binde 0,12'ye düştü.
 
Sağlık kuruluşlarında çocuklara 18. ve 24. aylarda, risk grubundaki  kişilere de en az 6 ay ara ile 2 doz halinde ücretsiz Hepatit A aşısı  uygulanıyor.
 
Hepatit B'den korunmanın en etkili yolu aşılanma
 
Hepatit B ve Hepatit C, kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin  transfüzyonu ile sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya  da diş müdahaleleriyle kullanılmış enjektör, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi  eşyaların paylaşımıyla, sterilize edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur ya da  vücut takılarının uygulanmasıyla bulaşabiliyor.
 
Taşıyıcılarının aile içi temasıyla, doğum veya sonrasında anneden  bebeğe geçebilen Hepatit B ve C, güvenli olmayan cinsel ilişkiyle de  yayılabiliyor.
 
Hepatit C virüsü, Hepatit B bulaşma yolları ile benzer olmakla  birlikte enfekte kan ve kan ürünleri ile doğrudan temasla yayılıyor, enfekte kan  ile temas etmiş diğer vücut sıvıları da bulaşma açısından kaynak olabiliyor.
 
Hepatit B'den korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğu  belirtiliyor. Türkiye'de rutin çocukluk çağı aşı takvimine 1998'de Hepatit B  aşısı eklenirken, 2005-2009 yılları arasında okullarda yapılan destek aşılamaları  ile risk grubu aşılamaları uygulamaya alındı. Bakanlığın, Genişletilmiş  Bağışıklama Programı kapsamında, yüksek öncelikli stratejileri arasında yer alan  Hepatit B aşılamaları, bebeklere, ilk dozu doğumda, 2. ve 3. dozları ise 1 ve 6  aylıkken, risk grubundaki kişilere ise 0, 1 ve 6 ay takvimi ile 3 doz olarak  ücretsiz yapılıyor.
 
5 yaş altında Hepatit B vaka sayısı 7
 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarı göstergelerinden birini  de "5 yaş altı çocuklarda akut Hepatit B hastalığı görülme sıklığının 100 binde  1'in altına indirilmesi" oluşturuyor. Türkiye, 2009 itibarıyla ulaştığı bu hedefi  halen sürdürüyor.
 
Türkiye'de 1990'da 5 yaş altı 370 olan akut Hepatit B vaka sayısı,  2020 itibarıyla 7'ye düştü. Bu yaş grubu çocuklarda, 1990'da 100 binde 6,2 olan  akut Hepatit B görülme sıklığı 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 100 binde 0,11  olarak saptandı.
 
Ayrıca 15 yaş altı Hepatit B vaka görülme sıklığı da 2018, 2019 ve  2020 yılları itibarıyla 100 binde 0,1'e geriledi.
 
Hepatit B hastalığının özellikle 25 yaş altı kişilerde görülme sıklığı  çok azalırken, tespit edilen yeni vakaların büyük kısmını 25-29 yaş grubu ve  üzerindeki kişiler oluşturuyor. Türkiye, Hepatit B görülme sıklığının  azaltılmasında bu yaş grubunda da önemli başarılar elde etti. Bakanlığın  verilerine göre, genel nüfusa orantılandığında 2020'de Hepatit B görülme sıklığı,  725 akut Hepatit B vakası ile 100 binde 0,9'a düştü.
 
Hepatit C tedavisinde yüzde 95'in üzerinde iyileşme sağlanıyor
 
Henüz aşısı bulunmayan Hepatit C virüsüne karşı ise kullanılmaya  başlanan yeni ilaçlarla tedavide yüzde 95'in üzerinde iyileşme sağlanıyor. Bu  tedavi de vatandaşlara Genel Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz sunuluyor.
 
Hepatit B virüsü enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa yol açan Hepatit  D ise kan ve kan ürünleri temasıyla, kas içi veya damar içi enjeksiyonlarla, deri  ve mukoza yoluyla ve cinsel yolla bulaşabiliyor.
 
 Tedavisi ve aşısı bulunmayan Hepatit E virüsü ise dışkıyla temas yolu  ile bulaşıyor. Vahşi ve evcil hayvanlarda bulunan Hepatit E, akut enfeksiyona yol  açıyor. Gebelikte geçirildiğinde daha ciddi seyreden Hepatit E, özellikle  gebeliğin son 3 aylık döneminde düşük, erken doğum, ciddi karaciğer yetmezliği  ile ölüm riskinin artmasına sebep olabiliyor.
 
Aşı dışında hepatitlerden korunmanın en etkili yolunu, bulaşa karşı  koruma önlemlerinin alınması oluşturuyor.

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