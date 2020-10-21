Turkcell'de yeni dönem başlıyor

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu "Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı. Yeni dönem Türkiye'mize ve Turkcell'imize hayırlı olsun. Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell’in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olan ve Türkiye’nin en değerli ilk 5 markası arasında yer alan Turkcell ’in bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı.

Turkcell Genel Kurulu, şirketin İstanbul 'daki genel merkezinde yapıldı. Turkcell'de tarihi kararların alındığı ve şirkette yeni dönemi başlatan Genel Kurul toplantısı tamamlandı.

Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor.

"TURKCELL'DE TARİHİ KARARLAR ALINDI"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Genel Kurul toplantısının yüksek bir katılımla ve oldukça verimli bir şekilde gerçekleşmiş olmasının şirkete değer kattığını söyledi.

Ana Sözleşme'nin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurgulayan Aksu, "Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ MARKAMIZI GLOBAL ARENADA DAHA DA YUKARILARA TAŞIMAK"

Bülent Aksu, söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerlerin bulunduğuna dikkati çekti.

Turkcell'in DNA'sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışını güçlendirerek sürdüreceklerini belirten Aksu, şöyle devam etti:

"Turkcell istikrarlı bir şekilde büyüyen ve yarattığı değeri yatırımcısı ile paylaşan bir şirket. 50 milyona yakın abone ve dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olan Turkcell, ayrıca tüm dünyada kullanılan müzik, anlık mesajlaşma, bireysel bulut gibi servislerini içeren dijital servis portföyünü, Türkiye'nin en büyük veri merkezi hizmetini veren dijital iş çözümleri işini ve tüm bunlarla beraber tech-fin alanında yine Türkiye'nin yeni nesil ödeme sistemleri işini bünyesinde barındırıyor.

Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell’in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum. Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor."

Aksu, bugünkü Genel Kurul sonrasında kavuştukları güçlü yapıyla, hedeflerinin Turkcell markasını global arenada daha da yukarılara taşımak olduğunu ifade etti.

Hissedarların da desteği ile bu ortak amaç doğrultusunda var güçleriyle çalışmaya, müşterilerin hayatına değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonunu yükseltmeye katkı verecek ürün ve servisler geliştirerek Türkiye'nin Turkcell’i olarak ülke için çalışmaya ve millet için üretmeye devam edeceklerini dile getiren Aksu, "Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı. Yeni dönem Türkiye'mize ve Turkcell'imize hayırlı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.