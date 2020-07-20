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Türk zırhlı muharebe aracı "Hızır" Afrika yolunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016'da tanıtımı yapılan ve geçen yıl bir Afrika ülkesinden gelen siparişle seri üretimine başlanan zırhlı muharebe aracı "Hızır"ların ilk bölümü tırlara yüklenerek yola çıkarıldı.
Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, tamamen şirket tarafından geliştirilen, Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı Hızır'ın 20,7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması Temmuz 2019'da imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında teslimatların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.