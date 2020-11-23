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Türk Telekom’dan baz istasyonu hamlesi

23 Kasım 2020 Pazartesi - 7:12 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 7:12

Türk Telekom, Türkiye’nin doğusundaki 10 ili bünyesinde barındıran Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde 1000’inci mobil sahasını hizmete açtı.


‘Sadece merkeze değil, herkese’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Telekom, Türkiye’nin doğusundan 10 ilin bağlı olduğu Erzurum Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1000’inci mobil sahasını hizmete açtı. Türk Telekom, yaptığı yatırımlar ile bölgedeki kapsama oranını daha da yükseltmeyi ve şebeke kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.
 
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin doğusunda bu yıl 75 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 1000’e çıkarırken, 4G kapsamamızı da bölge genelinde yüzde 84.3’e yükselttik. Yatırımları sürdüreceğiz” dedi.
 

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Türk Telekom baz istasyonu erzurum
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