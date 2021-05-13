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Türk Hava Yolları, Avrupa'da yine zirvede!

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 2:03 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 2:03

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 448 uçuş ile Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.


 Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 11 Mayıs  uçuş trafiği raporuna göre, THY bu tarihte icra ettiği günlük ortalama 448 uçuşla  Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
 
Zirvedeki THY'yi, 371 seferle Air France takip etti. Listenin 3.  sırasında 350 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 310 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 295  uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 267 uçuşla DHL Express yer aldı.
 
Raporda, aynı dönemdeki uçuşların 2019'a göre yüzde 89 azaldığı,  Ryanair gibi bazı firmalarının uçuş sayılarında son 2 haftada yüzde 73 düşüş  görüldüğü kaydedildi.

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