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Türk Hava Yolları ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı

İSTANBUL (AA)  |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 10:44 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 10:44

Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları (THY), dün gerçekleştirdiği Dallas seferiyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok  ülkesine uçan şirket olan THY, dün Dallas'a ilk uçuşunu yaparak ABD'de sefer  düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkardı.
 
Texas eyaletine bağlı ABD'nin en büyük 4. şehri olan Dallas'a  pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek THY,  Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarıyla  icra edecek.
 
Yeni nesil uçaklarla filosunu genişleten bayrak taşıyıcı THY, yeni  destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken, THY kalitesini  ve hizmetini dünyanın dört bir tarafına sunmaya devam ediyor.
 
Dallas şehri, 20. yüzyılın başlarında petrolün bulunması ile bölgede  en önemli sanayi ve ticaret merkezi konumuna geldi. Petrol yataklarının yanı sıra  şehirde çiftçilik de önemli geçim kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük  havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan Fort Worth Uluslararası  Havalimanı şehre 1973 yılından beri hizmet veriyor.

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Türk Hava Yolları THY Dallas
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