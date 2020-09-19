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Türk donanmasının gücüne güç katacak

19 Eylül 2020 Cumartesi - 14:51 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 14:54

TSK'ya önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi devam ediyor.


TSK’ya önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi ile ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bilgi verdi.
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesi sürecinde TSK’ya önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi sürüyor. Ülkemizin çevre denizlerindeki menfaatlerinin korunmasında önemli rol oynayan DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet ARES serisi Radar ED sistemi entegre edilecek. Böylece Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetleri artacak" ifadelerini kullandı.
 

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