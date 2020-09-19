Türk donanmasının gücüne güç katacak

TSK’ya önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi ile ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesi sürecinde TSK’ya önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi sürüyor. Ülkemizin çevre denizlerindeki menfaatlerinin korunmasında önemli rol oynayan DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet ARES serisi Radar ED sistemi entegre edilecek. Böylece Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetleri artacak" ifadelerini kullandı.
1?? Tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesi sürecinde TSK’ya önemli katkılar sağlayan #ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi sürüyor. ??— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 19, 2020
?? @aselsan #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/agOKA7KHtJ