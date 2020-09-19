Türk donanmasının gücüne güç katacak

1?? Tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesi sürecinde TSK’ya önemli katkılar sağlayan #ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi sürüyor. ??

?? @aselsan #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/agOKA7KHtJ