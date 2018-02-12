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Türk bayrağına çirkin saldırı!

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 22:04 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 22:04

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirildi.


Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü nedeniyle şehrin dört bir  yanına asılan bayrakların arasında Türk bayrağı da yer alırken, Bajram Hoti adlı  Facebook kullanıcı hesabından paylaşılan görüntülerde, bir saldırganın dün gece  şehirdeki bir aydınlatma direğinde asılı duran Türk bayrağını indirdiği, ardından  yere fırlatıp üzerine bastığı görülüyor.
 
Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğundan AA muhabirine yapılan  açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin Prizren Belediyesi ve Kosova  Emniyetiyle temasa geçildiği belirtilerek, "Bayrağımıza yapılan bu çirkin ve  menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra  Şinik tarafından saldırıya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada ise Kosova'nın  bağımsızlığının 10. yıl dönümü arefesinde üzücü olayların yaşanmaya devam ettiği  belirtildi.
 
Açıklamada, "Haber sitelerinden takip ettiğimiz üzere dün akşam  kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Türk bayrağı, saldırıya uğramıştır.  Daha önce de defalarca tekrarlanan bu menfur saldırıların bir yenisinin dün akşam  tekrar vuku bulması, daha önce gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti Prizren  Başkonsolosluğuna yapılan molotoflu saldırı ve benzeri eylemlere verilen  cezaların caydırıcı olmaktan çok uzak olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.  Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce yakalanıp  kanunlar çerçevesinde en üst seviyeden cezalandırılmalarını diliyoruz."  ifadelerine yer verildi.
 
Kosova'da daha önce de bu tür saldırılar düzenlemişti. Ülkenin  bağımsızlığının 9. yıl dönümünde de buna benzer bir olay yaşanmış, 2016 yılında  ise Prizren Başkonsolosluğuna yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti.

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