Turgut Reis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı ve Meram Turgut Reis evleri kura çekimi canlı izleme Youtube Linki

Turgut Reis evleri kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Meram Belediyesi tarafından kura çekilişinin tüm detayları açıklarken, kura çekilişine katılan adaylar sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, Turgut Reis evleri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 14 Ekim Konya Meram Turgut Reis evleri kura çekilişi detayları…

TURGUT REİS EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Turgut Reis evleri kura çekimi 14 Ekim 2021 tarihinde saat 08:30 başladı. Kura çekilişi Meram Belediyesi'nin YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

TURGUT REİS EVLERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Konya Turgut Reis evleri kura sonuçları canlı çekilen kuranın ardından www.turgutreisevleri.com adresinde listelenecek.

TURGUT REİS EVLERİ HAKKINDA

Turgutreis evleri, Meram Belediyesi öncülüğünde,şehrin kalbinde, Konya'nın parlayan yıldızı Aymanas Mahallesi sınırları içerisinde, Ahmet Özcan ve Karaman caddelerine yakın, ayrıcalıklı bir lokasyonda, tam donanımlı, modern, ferah ve estetik yaşam alanları sunmak için yükseliyor.

Meram Belediyesi'nin çevreye ve ihtiyaçlarına duyarlı, doğaya saygılı çalışma prensipleri ışığında hayata geçirilen Turgutreis evleri, ince, zevkli ve modern mimarisiyle, avlu, sokak ve caddeleriyle, özlenen güvenli sosyal yaşamı tekrar hatırlatıyor. Turgutreis evleri hayatın her anını mutlulukla karşılamanız için sizlere huzur vadediyor. Hadi şehrin yeni simgesi Turgutreis evleri ile tanışın ve hayallerinize kavuşun.

Turgutreis Evleri Kooperatifi tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifi olarak kurulmuştur. Müteahhitlik firmaları gibi sabit fiyat ve ödeme planına göre taksitli daire satışı yapan bir tüzel kişilik olmayıp kooperatife üye olanların ödeyeceği peşinat ve aylık aidatlar ile konutlar yapılacaktır. Peyder pey tamamlanacak olan daireler kura çekilişi ile belirlenecek üyelere teslim edilecek ve dairesine oturan üyeler de diğer üyeler gibi aidat ödemeye devam edecektir. Sadece belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerde değil tüm yapı kooperatif sistemlerinde işleyiş bu şekildedir.

Kooperatif sistemlerinde aidat artışlarını genel kurullarda üyeler kendileri belirlemektedir. Bu genel kurullarda belirlenecek aidat artışları ve inşaat maliyetlerine göre dairelerin imalat ve teslimatları süreleri değişkenlik gösterecektir. Buna bağlı olarak da kooperatifin bitiş tarihi hakkında kesin bir süre vermek, tüm kooperatiflerde olduğu gibi Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nde de mümkün değildir.

Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nin kurulumuna öncülük eden Meram Belediyesi'nin inşaatların yapımı konusunda kooperatife her hangi bir finansal kaynak aktarımı söz konusu değildir. Kooperatif kendi üyelerinden toplayacağı aidatlar ile inşaatları tamamlayacaktır.

TOPLAM TİCARİ ALAN1520 m2

TOPLAM KONUT

591

TOPLAM YEŞİL ALAN

11637 m2

KAPALI OTOPARK SAYISI

600 Araç

AÇIK OTOPARK SAYISI

58 Araç