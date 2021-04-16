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Tunus'ta göçmen faciası! Çok sayıda ölü...

16 Nisan 2021 Cuma - 13:55 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 14:32

Tunus açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı. Olayda en az 21 kişi hayatını kaybetti.


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