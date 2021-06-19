Tüm Türkiye'de başladı! 21 Haziran'da bitecek, işte detaylar...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi. Tüm Türkiye'de başladı. 1 Haziran'da geçilen koronavirüs kademeli normalleşme kapsamında 21 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 itibarıyla başladı.

Türkiye'nin corona virüsü salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde sürüyor... 1 Haziran'dan önce cumartesi ve pazar günleri için geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminin ikinci etabıyla birlikte cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede kısıtlamada açık olacak yerlere ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.