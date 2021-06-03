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Tüm öğretmenler aşılanacak mı? Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

03 Haziran 2021 Perşembe - 8:39 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 8:41

Öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı. CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, okullarda eğitim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı yapıldığını belirten Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili de konuştu. Peki, Tüm öğretmenler aşılanacak mı? Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Ücretli öğretmenler aşı olabilecek mi? İşte Bakan Ziya Selçuk'un öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili açıklamaları...


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programına katıldı. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı yapıldığını belirten Bakan Selçuk, devam eden aşılama süreci ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, Tüm öğretmenler aşılanacak mı? Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Ücretli öğretmenler aşı olabilecek mi? İşte Bakan Ziya Selçuk'un öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili açıklamaları...
 
 
CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programına konuk olan Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılama sürecine ilişkin bilgi verdi. "Aşı ile beraber  önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse eylülün ilk  haftası 5 gün açmak istiyoruz." diyen Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi.
 
TÜM ÖĞRETMENLER AŞILANACAK MI? 
 
Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona  ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci  haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz  gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders  vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama  isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler.  Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.
 
Bakan Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı  yapıldığını belirterek tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını duyurdu.
 
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK? 
 
Bakan Selçuk, 7 Haziran'dan itibaren isteyen tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını söyledi.
 
SAĞLIK BAKANI KOCA DA DUYURDU!
 
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem başlıyor" dedi.
 
Bakan Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
 
 

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