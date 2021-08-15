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Tüketicileri çok yakından ilgilendiriyor! Bu ürünleri kullanıyorsanız...

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 13:23 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 13:23

Bakanlık harekete geçti. Tek tek tespit edildi. Tüm tüketicileri çok yakından ilgilendiriyor. Ayakkabı, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncaklar ve deterjanlar gibi birçok ürünü kapsıyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluşça yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'i uygunsuz, 1335'i ise güvensiz bulundu. Uygunsuz bulunanların yüzde 23'ünü, güvensiz bulunanların yüzde 11'ini ithal ürünler oluşturdu


Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı  kuruluş tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında  geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'inin  uygunsuz, 1335'inin ise güvensiz olduğu tespit edildi.
 
Bakanlık genel koordinasyon görevinin yanında tekstil, ayakkabı,  kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncaklar ve deterjanlar gibi birçok tüketici  ürününün denetimini yapıyor.
 
Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerle insan sağlığı ve  güvenliğinin korunmasının yanında kurallara uyan üreticilerin haksız rekabete  maruz kalması önleniyor.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu kapsamda, 2020'de toplam 187  bin 127 parti ürün denetlendi. Bunlardan 10 bin 480'si uygunsuz, 1335'i ise  güvensiz bulundu. Güvensiz bulunan partilerin oranı yüzde 5,6, uygunsuz  bulunanların oranı da yaklaşık yüzde 1 olarak belirlendi.
 
Geçen yıl en çok denetlenen ürün grupları, gıda maddeleri ve gıda ile  temas eden madde ve malzemeler, kimyevi ve organik gübreler, biyosidal ürünler,  yem ve yem ham maddeleri, elektrikli ekipmanlar, asansörler, hazır beton, petrol  ve LPG ürünleri, makineler ve hazır ambalajlama oldu.
 
Uygunsuz bulunan ürünlerin yüzde 23'ünü, güvensiz bulunan ürünlerin  ise yüzde 11'ini ithal ürünler oluşturdu.
 
"Güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle gerçekleştirilen  denetimlerde güvenli olmadığı tespit edilen ürünler piyasadan toplatılırken,  işletmecilere idari yaptırım uygulandı.
 
Güvensiz ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor
 
Söz konusu ürünler, Bakanlıkça 3 Eylül 2018 tarihinde devreye alınan  Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla "www.guvensizurun.gov.tr"  adresinden kamuoyuyla paylaşılıyor.
 
GÜBİS'te, piyasa denetim ve gözetimi faaliyetlerinden sorumlu diğer  bakanlıkların tespit ettiği güvensiz ürünler de açıklanıyor. Tüketiciler, sistem  üzerinden, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve iktisadi  işletmecilere ilişkin bilgilere ulaşabiliyor. GÜBİS'i bugüne kadar 2 milyondan  fazla tüketicinin ziyaret ettiği, özellikle kadınların ve çocuk sahibi bireylerin  sistemi yakından izlediği belirlendi.
 
Sistemdeki bilgiler, tüketicilerce sosyal medya aracılığıyla da  paylaşılabiliyor.
 
GÜBİS'te, günlük hayatta sıklıkla kullanılan oyuncaklar, kırtasiye  ürünleri, kişisel koruyucu donanım kapsamında bulunan maskeler, kozmetik ve cep  telefonu gibi ürünlere ilişkin toplam 348 bildirim yer alıyor.
 
  
 
 

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