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TÜİK verileri ortaya çıkardı! Yüzde 70 arttı

25 Şubat 2021 Perşembe - 14:39 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 14:39

TÜİK verileri geçen yıla göre yaşanan artışı ortaya koydu. Haziranda sayı 6 bin 536 oldu. TÜİK verilerine göre; geçen yıl evlenme ve boşanma verilerine pandemi damga vurdu. Nisan ve mayıs aylarında yargılamalarla ilgili süreçlerin durdurulmasının ardından temmuz ayında boşanma sayısı tavan yaptı. Bir önceki yıla göre yüzde 70 artış yaşandı.


Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı.
 
Verilerde beklenildiği gibi pandemi ve kısıtlamaların etkisi net bir şekilde görülüyor.
 
Bilindiği gibi yargılamalarla ilgili süreçler Cumhrubaşkanı Kararnamesi ile 13 Mart-15 Haziran tarihleri arasında durdurulmuştu. 
 
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) da corona virüs önlemleri kapsamında duruşmaların da aynı tarihe kadar ertelendiğini duyurmuştu.
 
 
Karara bağlı olarak geçen yıl nisan ve mayıs aylarında boşanma sayısı dibe vurdu. Başvuruların başlamasıyla birlikte haziranda 6 bin 536 boşanma gerçekleşti.
 
Boşanma sayısı 2019 yılı nisan ayındaki 14 bin 496'dan yüzde 96.1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562'ye gerilerken, 2019 yılı mayıs ayındaki 14 bin 555'den yüzde 96.2 azalarak 2020 yılının aynı ayında 548'e geriledi.
 
TEMMUZDA BÜYÜK ARTIŞ
 
Dikkat çeken artış ise temmuz ayında yaşandı. Biriken talepler nedeniyle temmuz ayında boşanma sayısı da yüzde 70'e yakın artarak 23 bin 25 olarak gerçekleşti.
 
Yıl geneline bakıldığında ise boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. 
 
Evlenen çiftlerin sayısı ise 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında %10,1 azalarak 487 bin 270 oldu.
 
Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2020 yılının nisan ve mayıs aylarında önemli bir azalma görüldü.
 
Corona virüs önlemlerinin sertleştiği bu dönemin ardından bir önceki yıla paralel olarak haziran, temmuz ve ağustos aylarında artış yaşandı. 
 

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