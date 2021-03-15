15 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.00 EURO 9,0730 0.20
USD 7,5930 0.35 ALTIN 421,660 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

TÜBİTAK personel alımı ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları!

15 Mart 2021 Pazartesi - 9:38 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 9:39

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü'ne (BUTAL) personel alacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları...


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)  bünyesinde görev yapmak üzere 9 personel istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları...
 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ar-Ge personeli, uzman  yardımcısı/uzman kadroları için son başvuru tarihi 5 Nisan, teknisyen/tekniker,  yönetici asistanı için ise 19 Mart olarak belirlendi.
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular için gerekli koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında  "www.tubitak.gov.tr", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye  İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.
 
İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  "https://kariyer.tubitak.gov.tr" ve İŞKUR'un web sayfası  "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
 
 

ETİKETLER

TÜBİTAK personel alımı 2021 TÜBİTAK personel alımı İŞKUR iş ilanları TÜBİTAK TÜBİTAK personel alımı şartları Resmi Gazete TÜBİTAK personel alımı ilanı TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü butal personel alımı bursa iş ilanları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kariyer.tubitak.gov.tr TÜBİTAK kariyer
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.