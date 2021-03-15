TÜBİTAK personel alımı ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları!

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü'ne (BUTAL) personel alacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 9 personel istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları...

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Ar-Ge personeli, uzman yardımcısı/uzman kadroları için son başvuru tarihi 5 Nisan, teknisyen/tekniker, yönetici asistanı için ise 19 Mart olarak belirlendi.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular için gerekli koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında "www.tubitak.gov.tr", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.