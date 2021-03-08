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TÜBİTAK en az lise mezunu personel alacak! İşte TÜBİTAK başvuru şartları

08 Mart 2021 Pazartesi - 8:17 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 8:17

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK başkanlık ve BİLGEM'e alınacak personel Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve TÜBİTAK kariyer başvuru ekranı!


TÜBİTAK en az lise mezunu olmak üzere personel ve memur alımı yapacak. TÜBİTAK memur, teknisyen, şoför ve dağıtıcı kadrolarına 22 personel istihdam edecek. TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve TÜBİTAK kariyer başvuru ekranı!
 
 
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanına göre, memur, teknisyen, şoför ve dağıtıcı alınacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında da yayımlandı. 
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
 

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