Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü!

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraflar katılmadı. Müştekinin şikayetinden vazgeçtiği, sanık Tuba Ünsal'ın da bu durumu kabul ettiğine dair mahkemeye dilekçe sunduğu belirtildi. Duruşma savcısı da davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ