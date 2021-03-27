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Tuba Ünsal: Baskıdan çok sıkıldım!

27 Mart 2021 Cumartesi - 9:51 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 9:51

Tuba Ünsal, sosyal medyadaki mükemmel olma baskısından sıkıldığını söyledi. Oyuncu, Instagram’ı kapatmak istiyorum” diye konuştu


Tuba Ünsal, mükemmel olma baskısı yüzünden Instagram’ı kapatmayı düşündüğünü belirtti. Bir takipçisinin, “Sosyal medyada hep iyi annelik yapma gibi bir algı var. Sizce?” diye yorumuna oyuncu, “Hiç inanmayın siz onlara... Çok sıkıldım ben de bu mükemmel olma baskısından! Kendimi o mükemmel kadınlara bakarken eksik hissetme halinden yoruldum. Instagram’ı bir süreliğine kapatmak istiyorum” karşılığını verdi.
 

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