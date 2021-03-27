Tuba Ünsal, mükemmel olma baskısı yüzünden Instagram’ı kapatmayı düşündüğünü belirtti. Bir takipçisinin, “Sosyal medyada hep iyi annelik yapma gibi bir algı var. Sizce?” diye yorumuna oyuncu, “Hiç inanmayın siz onlara... Çok sıkıldım ben de bu mükemmel olma baskısından! Kendimi o mükemmel kadınlara bakarken eksik hissetme halinden yoruldum. Instagram’ı bir süreliğine kapatmak istiyorum” karşılığını verdi.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Tuba Ünsal: Baskıdan çok sıkıldım!
Tuba Ünsal: Baskıdan çok sıkıldım!
27 Mart 2021 Cumartesi - 9:51 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 9:51