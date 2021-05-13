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Tuba Büyüküstün veda etti! Çiçek sorusuna verdiği cevap...
Oyuncu Tuba Büyüküstün, 'Sefirin Kızı' dizisinin final yapmasıyla Bodrum yaşantısını noktaladı. Ailesiyle vedalaştıktan sonra havalimanına geçen Büyüküstün, neden İstanbul'a döndüğünü ifade ederken; kendisine hediye gelen çiçekler hakkındaki soruya verdiği cevapla akıllarda soru işareti bıraktı.
Çekimler boyunca konaklaması için tutulan Konacık’taki evinden önceki gün ayrılan Tuba Büyüküstün, sabah saatlerinde kızları Maya ve Toprak’la Bodrum Merkez’de kahvaltı yaptı.