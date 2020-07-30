Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen ile ilgili sitem dolu ayrılık açıklaması

Eski sevgilisi Umut Evirgen ile birkaç ay önce ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Tuba Büyüküstün, "Bırakın sanatçı olmayı insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı.

"SANATÇI OLARAK GÖREVİM OLAN AÇIKLAMAYI YAPAYIM"

Instagram hesabından açıklama paylaşan Tuba Büyüküstün şu ifadeleri kullandı:

"Magazin basınında yine asılsız haber ler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum. 'Aldattılar, aldattı, aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış. Aa aldatma yokmuş. Dayanamadılar, barıştılar' ve daha neler neler. 'Haber yok, kimi yazsak okunur' diye belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım.

Bırakın sanatçı olmayı, insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz? Halka 'mâl olmak' deyimi düzeltme (inceltme) işareti kaldırılınca yanlış anlaşılmaya sebep oldu galiba. Yeni algıda, halka 'mal olmuş' bir sanatçı olarak özel hayatımla ilgili görevim olan açıklamayı yapayım. Umut ile birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygı duymayı bilmek zenginliktir. Anlamlar kaybolmasın diye inceltme işaretlerine ihtiyacımız var. Herkese sevgiler."