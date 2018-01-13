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TSK'ya yeni kalekollar geliyor!

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 11:57

Teröristlerin olası saldırı girişimlerinin önlenmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığının planlaması kapsamında güçlendirilmiş karakol olarak bilinen kalekol yapım çalışmaları sürdürülüyor


Teröristlerin olası saldırı  girişimlerinin önlenmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığının planlaması  kapsamında güçlendirilmiş karakol olarak bilinen kalekol yapım çalışmaları  sürdürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bugüne kadar 68 kalekol  tamamlanarak ilgili birliklerin kullanımına verilirken 12 kalekolun inşası ise  devam ediyor. 
 
Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen, yeni yapılan hudut karakol ile  tesislere, teröristlerce düzenlenen saldırı ve taciz girişimlerinin en aza  indirilmesi, teröristlerin caydırılması amacıyla karakol yapımı sürüyor.
 
Bu kapsamda bugüne kadar, güçlendirilmiş karakol olarak bilinen 68  kalekol tamamlanarak ilgili birliklerin kullanımına verilirken, 12 kalekol inşası da devam ediyor.
 
Kalekollardan 143'ünün proje ve ihale çalışmaları ise sürüyor. Yapımı  devam eden tesislerden 6'sının yıl sonuna kadar TSK'ye teslim edilmesi  planlanıyor.
 
Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi
 
Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı geçişler,  kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel  oluşturulması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi de  sürüyor.
 
Sistem, fiziksel, elektronik ve ileri teknoloji katmanlarından oluşan  birçok unsuru bünyesinde barındırıyor. Projenin fiziksel katmanı, modüler beton  duvar, devriye yolu, insanlı ve insansız kule ile pasavan yollarını kapsıyor.  Elektronik katman da, yakın alan gözetleme sistemi, termal kamera, kara gözetleme  radarı, uzaktan komutalı silah sistemi, komuta kontrol merkezi, hat boyu  görüntüleme sistemi ile sismik ve akustik algılayıcılardan oluşuyor. Projenin  ileri teknoloji katmanı ise geniş alan gözetleme, lazer imha edici fiber optik  algılama, drone tespiti için gözetleme radarı, jammer ve algılayıcı tetiklemeli  kısa mesafe aydınlatma sistemini içeriyor.
 
Yüzde 94 oranında tamamlandı
 
Suriye'deki krizin derinleşmesi ve sınırlardaki tehdidin artması  üzerine proje içindeki modüler beton duvar ve devriye yolu imalatının yapımına  öncelik verildi. Duvarın toprak kaybına neden olmayacak şekilde siyasi sınır  hattına yapılmasına yönelik çalışmalar, 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararına  göre başlatılmıştı.
 
Toplam 911 kilometre olan Türkiye-Suriye sınır hattının dere ve nehir  yatakları hariç 828 kilometrelik bölümünde duvar yapılmasına yönelik çalışmalarda  ise sona gelindi.
 
Çalışmalar kapsamında 777 kilometrelik bölüm tamamlanırken kalan  bölümün de bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nde  yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlandığı belirtiliyor.
 

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