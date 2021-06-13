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TSK Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu

AA |  13 Haziran 2021 Pazar - 17:00 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 17:12

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'deki hastaneye düzenlediği, biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.


Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan  "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde  karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin  etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan  hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de  bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
 
Teröristlerin sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik saldırısının  detayları ortaya çıktı.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü, Afrin şehir  merkezi ve Şifa Hastanesinin olduğu bölgeye çok namlulu roketatar ile 8 atış  yaptı.
 
Sivillere yönelik saldırı düzenlenen bölgeler hemen tespit edilerek  Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş altına alındı.
 
Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan  atışlar sonucunda teröristlerce kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir  barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği  öğrenildi.
 
Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede düzenlenen saldırılarda  22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.
 
  
 

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TSK Tel Rıfat PKK YPG
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