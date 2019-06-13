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TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırı

AA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 10:47 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 11:24

Milli Savunma Bakanlığı, rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan saldırısı yapıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına "kasıtlı olduğu değerlendirilen" 35 havan atışıyla gerçekleştirilen saldırıda üç askerin hafif yaralandığı, saldırıyla ilgili Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu açıklandı.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına "kasıtlı olduğu değerlendirilen" 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Havan saldırısında üç askerin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, "Üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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TSK İdlib Suriye
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