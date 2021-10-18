TSK muvazzaf subay alacak! Subay alımı 2021 başvuru şartları ve kılavuzu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, personel alacak. TSK subay alımı 2021 başvuru kılavuzu yaykmlandı. Peki, TSK muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır? TSK subay alımı 2021 başvuru şartları!

TSk muvazzaf subay alımı yapacak. TSK subay alımı 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı. İlana göre, TSK, Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı muvazzaf subay alacak. Peki, TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

TSK MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aday adayları ön başvurularını 07 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İŞTE SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan 01.01.2021 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar (Tıp Fakültesi mezunları dahil) için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

(3) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’

butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini

sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(5) Tabip Sınıfı Sözleşmeli ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay aday adaylarından KPSS puanı istenmeyecek, söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliği sınıfı muvazzaf subaylığa yalnızca atletizm, triatlon ve kick boks/muay tai branşlarındaki milli spor culardan (erkek adaylar sadece atletizm ve triatlon; kadın adaylar sadece triatlon ve kick boks/muay tai branşlarına başvurabilecek, erkek adaylar kick boks/muay tai, kadın adaylar ise atletizm branşlarına başvuramayacaktır);

(a) Olimpiyat Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışma larda ilk beş dereceye girenler (ilgili federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,

(b) Bu spor dallarının Dünya veya Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk beş dereceye girenler (ilgili federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,

(c) Bu bendin (a) ve (b) küçük bentlerinde belirtilen yarışmalarda en az beş kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar (ilgili federasyondan alınacak ve katıldıkları en az beş yarışma durumunu gösterir millilik belgesini/belgelerini sisteme yükleyecek veya başvuru anına kadar e-devlet sistemine yüklenmesini sağlayacaktır) başvuruda bulunabilecektir.

(ç) Adaylar söz konusu belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belge/belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(10)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Aday Adayı Temini Başvuru Kılavuzuna ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz