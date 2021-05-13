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TSK için yeni roketatar sistemi

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 16:59 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 16:59

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadesini kullandı.


ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.
 
Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde." ifadelerini kullandı.
 
İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.

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TSK roketatar ÇNRA
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