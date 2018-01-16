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TSK'dan 'NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı' açıklaması

İHA |  16 Ocak 2018 Salı - 20:15 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 20:16

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı hakkında açıklama yaptı.


TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-17 Ocak 2018 tarihleri arasında Brüksel/Belçika'da icra edilen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmıştı. Toplantı kapsamında; Avrupa'nın güneydoğu kanadındaki güvenlik ve istikrar, Afganistan'da icra edilen Kararlı Destek Misyonu, NATO komuta yapısı çalışmaları, Ukrayna ve Gürcistan'daki durum ile Irak'ta icra edilen koalisyon harekâtı konuları görüşülmüştür. Orgeneral Akar; ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmiştir."

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TSK NATO genelkurmay
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