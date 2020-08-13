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Trump'tan ilginç açıklama: 'Ölülere, kedilere ve köpeklere gidiyor'

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 9:06 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 9:09

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede "posta yoluyla" yapılan seçimler için gönderilen oy pusulalarının "ölülere, kedilere ve köpeklere" de gittiğini öne sürdü.


Trump, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Demokratlar'ın,  Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin posta yoluyla yapılması  talebini eleştirdi.
 
Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin ABD seçimlerine müdahale edeceği  iddialarına işaret eden Trump, "Seçimlerdeki asıl problem Çin, İran ya da Rusya  olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Demokratlar ve Beyaz Saray'ın, Kovid-19 teşvik paketi konusunda  anlaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3,5  milyar dolar para istiyor. Uzaktan oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile  olur." ifadesini kullandı.
 
Trump, Demokratların istedikleri parayı alamayacaklarını, posta ofisi  için istenen 25 milyar doları da vermeyeceklerini kaydetti.
 
'ÖLÜ İNSANLARA GÖNDERİLİYOR'
 
Posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını belirten  Trump, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı pusulalar  da kedi ve köpeklere gidiyor." diye konuştu.
 
Kovid-19'un genç insanlarda daha az ölümcül olduğuna dikkati çeken  Trump, "65 yaş altında bir yılda kalp hastalıklarından ölen Amerikalı sayısının,  Kovid-19'dan ölenlerin 5 kat daha fazlası olduğunu öğrendik." dedi.
 
Öte yandan Trump, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'ın kendisine  yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine şaşırdığını, Harris'in geçmişte Biden'ı  sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi.
 
Trump hem Biden hem de Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonların  kesilmesini istediğini belirterek, "Hangi polis Biden'a oy vermek ister ki?"  ifadesini kullandı.
 

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