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Trump o isim için idam cezası çağrısında bulundu

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 1:23 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 1:23

ABD Başkanı Donald Trump, 2013'teki Boston Maratonu saldırısının sorumlusu Cohar Tsarnayev'e yönelik idam cezasının uygulanması çağrısında bulundu.


Trump, ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Tsarnayev'e verilen idam  cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki gösterdi.
 
Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika  tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston  bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır."  ifadesini kullandı.
 
Saldırıda çok fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve hayatının  karardığını vurgulayan Trump, "Federal hükümet, tekrar idam cezası için  başvurmalıdır. Ülkemiz temyiz kararının uygulanmasına izin veremez. Ayrıca, bu  mahkemenin bu kadar uzun sürmesi de çok saçma." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD'de, 15 Nisan 2013'te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi  hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. FBI'ın, saldırının Cohar ve Tamerlan  Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26  yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.
 
Cohar Tsarnaev ise 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.
 
ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev'e verilen idam cezasını 31  Temmuz'da iptal etmişti.
 
  
 
 

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ABD Donald Trump idam
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