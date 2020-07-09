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Trump: İnsanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 0:04 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 0:04

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA), "insanlık tarihindeki en kötü anlaşma" olarak nitelendirdi.


Trump ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Beyaz  Saray'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından, Beyaz Saray bahçesinde iki ülke  arasında "Dostluk Deklarasyonu" imzaladı.
 
ABD ve Meksika ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu dile  getiren Trump, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 1 Temmuz'da yürürlüğe  girdiğine işaret ederek yakın zamanda Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de  görüşeceğini vurguladı.
 
USMCA'nın söz konusu üç ülke arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret  Anlaşması'nın (NAFTA) yerini aldığını hatırlatan Trump, "NAFTA insanlık  tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi. Şimdi onun yerini yepyeni ve güzel  USMCA aldı. USMCA birçok avantaj sağlayacak, bu anlaşma uluslararası alanda  varılan en iyi anlaşma." dedi.
 
Trump, okulların sonbaharda açılması konusunda ısrarcı
 
Meksika ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla  mücadelede de yakından çalıştığının altını çizen Trump, ABD'nin Meksika'ya 600  solunum cihazı bağışladığını anımsattı.
 
ABD'nin Kovid-19'la mücadelesini öven Trump, "ABD şu ana kadar test  alanında dünyada bir numara ve ölüm oranlarında dünyada en alt sırada." görüşünü  paylaştı.
 
Ülke ekonomisinin de hızlı şekilde yeniden faaliyete geçtiğini  vurgulayan Trump, okulların sonbahar döneminde açılması gerektiği yönündeki  ısrarını bir kez daha yineledi.
 
Trump, "Okullarımızı sonbaharda güvenli şekilde açmak istiyoruz.  Bilgisayar üzerinden eğitim yolları bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum ama bu  hiçbir zaman sınıfta ya da kampüste eğitim görmek kadar iyi olamaz. Çok yakında  haklı olduğumu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
 
NAFTA yerini USMCA'ya bıraktı
 
1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın  talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret  Anlaşması (NAFTA), yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli  değişikliklere uğramıştı.
 
Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni  anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika  Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20  Zirvesi'nde imzalanmıştı.
 
Anlaşma, Obrador ve Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından  "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde tanımlanıyor.

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ABD Donald Trump Serbest Ticaret Anlaşması
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