Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı

Trump Cuma günü, FBI 'ın yetkilerini suistimal edip, danışmanlarından birine yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğünü öne süren gizli bir raporun yayınlanmasına onay verdi.

FBI belgenin yayınlanmasına karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokratlar da belgenin yayınlanması konusunda fikir ayrılığına düştü.

Demokratlara göre belgenin yayınlanması, Trump hakkında başkanlık seçimi döneminde Rusya 'yla ilişkilerine dair açılan soruşturmaların itibarsızlaştırılmasını amaçlıyor.

Belge, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Devin Nunes'in ekibi tarafından kaleme alındı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ise, belgenin yayınlanmasının, Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in faaliyetlerine büyük etki etmeyeceğini söyledi.

Ryan, istihbarat kurumlarının yetkilerini doğru kullanıp kullanmadığını denetlemenin Kongre'nin görevi olduğunu ifade etti.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Üst düzey yöneticiler ve FBI'ın soruşturmaları ve Adalet Bakanlığı, saygın soruşturma sürecini Demokratlar lehine, Cumhuriyetçiler aleyhine siyasileştirdi" dedi.

Mevcut FBI Başkanı Christopher Wray, eski başkan James Comey'i görevden alan Trump tarafından aday gösterilmişti.

FBI'ın başkan yardımcısı Andrew McCabe geçen hafta istifa etti.

Trump, McCabe'i siyasi olarak taraf tutmakla suçluyordu, Beyaz Saray 'dan yapılan açıklamada ise McCabe'in istifasında Trump'ın rolü olmadığı açıklaması yapıldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından Pazartesi günü yayınlanması için onay çıkan belgenin FBI'ı ve Adalet Bakanlığı'nı yetkilerini suiistimal etmekle suçladığı belirtiliyor.

Belgede geçen yıl Mart ayında, Trump'ın Rusya'ya sık ziyarette bulunan dış politika danışmanı Carter Page hakkında gözetleme faaliyetlerinin uzatılmasıyla ilgili yasal süreçte FBI'ın bir yargıcı yanılttığı suçlaması var.

Demokratlar daha önce başka bir iç yazışmayı kamuoyu ile paylaşmak istemiş ancak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu bunu engellemişti. Komisyon Başkanı Devin Nunes'ı da, ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek şekilde, çok gizli belgelerden kendisine en uygun olanını seçmekle suçluyorlar.