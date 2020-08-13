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Trump duyurdu: İsrail ve BAE imzaları attı

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 18:15 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 19:01

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.


Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük  atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması."  ifadelerini kullandı.
 
Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak  açıklamayı da paylaştı.
 
İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklama
 
ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, bugün Trump, İsrail  Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al  Nahyan'ın bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "İsrail ve BAE arasındaki  ilişkilerin tamamen normalleşmesi için anlaşmaya varıldı." ifadesi kullanıldı.
 
Söz konuşu anlaşmanın Orta Doğu'da barışı artıracağının ve bölgede  büyük bir potansiyelin önünü açacağının iddia edildiği açıklamada, gelecek  haftalarda İsrailli ve BAE'li yetkililerin bir araya gelerek yatırım, turizm,  kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık,  kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar  yapacağı bildirildi.
 
Açıklamada, Trump'ın talebi ve BAE'nin desteğiyle İsrail'in bazı  bölgelerdeki yeni ilhak planlarını askıya alacağı da belirtilerek, "ABD, İsrail  ve BAE, diğer milletlerle de diplomatik ilerleme kaydedileceğinden emin. Bu  konuda birlikte çalışılacak." ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada ayrıca, "Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı Orta Doğu Barış  Planı çerçevesinde tarafların İsrail ve Filistin çatışmasına kalıcı bir çözüm  bulunması için çalıştığı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki diğer tüm ibadethanelerin  tüm inançlardan kişiler için açık olması gerektiği" ifade edildi.

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