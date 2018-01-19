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Trump: Dünyanın en tehlikeli ülkesi!

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 10:54 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 10:54

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın "dünyadaki en tehlikeli ülkesi olduğunu" iddia ederek ülke sınırına duvar örülmesi talebini tekrarladı.


Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ortaya  attığı Meksika sınırına duvar örme fikrine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.  Trump "Ülkemizin emniyeti ve güvenliği için duvara ihtiyacımız var. Dünyadaki bir  numaralı en tehlikeli ülke olarak değerlendirilen Meksika'dan kitlesel uyuşturucu  akışını durdurmaya yardımcı olması için duvara ihtiyacımız var. Duvar yoksa  anlaşma da yok." ifadelerine yer verdi.
 
Duvarın masraflarının dolaylı ya da doğrudan Meksika tarafından  karşılanacağını savunan Trump, "Duvar duvardır, ilk düşüncem hiç değişmedi ya da  evrilmedi. Duvarın dağlar, ekilmemiş topraklar ya da güçlü nehirler gibi doğal  korumanın olduğu alanlara inşa edilmesi hiç planlanmadı." diye yazdı.
 
Meksika'dan Trump'a tepki
 
Meksika Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın, "dünyadaki en tehlikeli  ülke" tanımlamasına tepki gösterdi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meksika'da şiddet önemli bir sorun  olsa da dünyadaki en tehlikeli ülke olduğu kesinlikle yanlıştır." ifadesi  kullanıldı.
 
Dünya Ekonomik Forumunun en tehlikeli 20 ülke sıralamasında Meksika  yer almıyor.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün  sonra "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla  Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameyi imzalamıştı.    
 
  
 

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