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Trump, çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirecek

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 1:02 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 1:02

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği bildirildi.


Trump, Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Amerikalı çelik ve alüminyum  üreticileriyle bir araya geldi.
 
Sınırlı sayıda basın mensubunun alındığı toplantıda, ABD Ticaret  Bakanlığının ithal çelik ve alüminyum için birkaç hafta önce önerdiği ticaret  bariyerleri görüşüldü.
 
ABD basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump, toplantıda ithal  çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar  verdiğini açıkladı.
 
Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek  hafta içinde imzalanacağı belirtilen haberlerde, Trump'ın imzayı bugün atmak  istemesine karşın gerekli prosedürler tamamlanmadığı için beklemek zorunda  kaldığı öne sürüldü.
 
ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da paniğe yol açan isteğinin, en eski  danışmanlarından Hope Hicks'in dün görevinden ayrılmasıyla meşgul olan gündemi  değiştirme amacını taşıdığı iddia edildi.
 
Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks'in istifasının, ABD Temsilciler  Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat  ifade vermesinden birgün sonra gelmesi dikkati çekmişti.
 
ABD borsaları ticaret savaşları endişesiyle geriledi
 
Donald Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük  vergisi getireceğine dair haberler ise piyasalarda adeta soğuk duş etkisi  yarattı.
 
ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin misilleme  yapma ihtimali piyasalarda "ticaret savaşları" korkusuna neden olurken, New York  borsaları da sert düşüş gösterdi.
 
TSİ 22.30 sularında Dow Jones Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500  Endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla işlem  gördü.
 
Dolar da avro karşısında yaklaşık yüzde 0,3 gerilerken, aynı saatlerde  avro/dolar paritesi de 1,2226 seviyesindeydi.
 
3'er alternatif önerilmişti
 
ABD Ticaret Bakanlığının yaklaşık 2 hafta önce Beyaz Saray'a sunduğu  raporda, hem çelik, hem alüminyum ithalatını azaltmak için 3'er alternatif  önerilmişti.
 
Çelik için önerilen alternatiflerden ilki, tüm ülkelerden ithal edilen  çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesiydi. 2'nci  alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika Tayland, Mısır, Kosta Rika ve Türkiye'nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek  gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde  sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyordu. Raporda ayrıca, tüm ülkelere  2017'de ithal ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesi teklif  edilmişti.
 
Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde  7,7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştu. Çin, Hong  Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23,6 ek  gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde  sınırlandıracak kota uygulanması 2'nci alternatif olarak önerilmişti. Tüm  ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86,7'si düzeyinde kota  getirilmesi ise 3'üncü alternatif olmuştu.
 

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